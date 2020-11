Arnhemse ‘Incasso Cees’ rekende af met Joop P. (74) na ruzie om wietkwekerij

update | video Bouwlampen tegen overlast in Arnhemse wijk Geitenkamp opengebro­ken; politie verricht arrestatie, opnieuw onrust

25 november ARNHEM - In de Arnhemse wijk Geitenkamp zijn dinsdag grote bouwlampen geplaatst. Ook was de politie weer aanwezig om te voorkomen dat er mede door middel van vuurwerk overlast is in de buurt. Een persoon is aan het begin van de avond aangehouden.