Arnhemse incassobaas beroofde zichzelf van het leven en zou betrokken zijn bij drie moordzaken

Video/update Zwaargewon­de man aangetrof­fen bij inval arrestatie­team in Arnhem: ‘Heb je die knal gehoord en die flits gezien?’

13:51 ARNHEM – In een pand aan de Jansbinnensingel in Arnhem heeft een arrestatieteam van politie in de nacht van vrijdag op zaterdag een ernstig gewonde man aangetroffen. De politie viel het pand rond 02.00 uur 's nachts binnen. Wat daar de aanleiding voor was is niet bekend.