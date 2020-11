Arnhemse ‘intro-papa’ (30) veroordeeld voor misbruiken HAN-studente (16) tijdens introweek

In­tro-pa­pa zou HAN-studente (16) hebben misbruikt tijdens introduc­tie­week: celstraf geëist

30 oktober ARNHEM – Zij was een 16-jarig meisje dat een nieuwe opleiding begon bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in een voor haar nieuwe stad. Hij was 28 jaar en als oudejaarsstudent haar ‘intro-papa’, haar mentor in de introductieweek.