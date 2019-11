Arnhemse invaljuf Suzanne: Ik geef alléén les en dat is heerlijk

Een klas vol 8- en 9-jarigen kijken hun invaljuf afwachtend aan. Hoe zou ze zijn? Hoe heet ze eigenlijk? En gaan we vandaag gewoon leren of misschien nog leuke dingen doen? Voor de leerlingen een spannend begin van de dag – voor juf Suzanne gesneden koek. Vraag haar op welke basisschool ze werkt en het antwoord is simpel: op welke niet. Per week rijdt ze soms wel naar drie verschillende scholen om bij te springen. Ze heeft nog nét geen lichtgevend bordje op het dak van haar auto met de tekst: invalkracht.

Schreeuwend tekort

Basisscholen staan te schreeuwen om invallers. Om te voorkomen dat kinderen worden verdeeld over de klassen of in het ergste geval naar huis worden gestuurd, omdat de juf op cursus is, of geveld door griep. Het nijpende lerarentekort grijpt zo heftig om zich heen dat invalkrachten nog nauwelijks te krijgen zijn.



Vaste invallers zijn dit jaar door schoolbesturen massaal binnengehaald om permanent te komen werken. De flexibele invaller is daarmee inmiddels felbegeerd.



En dus kreeg Suzanne Kars eind vorige week direct een telefoontje met het adres van basisschool Het Atelier in Zwolle waar ze begin deze week naartoe kon reizen, nadat een klus op een Amersfoortse school niet doorging. Maandag stond ze voor groep 5 en gisteren draaide ze een kleutergroep. Morgen en vrijdag stapt ze in haar auto richting een school in het Gelderse Gendt. Volgende week is dat een Montessorischool in Veenendaal.