Arnhemse Jet spaart duizend tandenborstels voor kinderen in India

Arnhem had geen roetveeg­pie­ten, ondanks eerdere aankondi­ging

7:15 ARNHEM - Nu zou het dan gebeuren, voor het eerst bij de intocht van de sint: roetveegpieten in Arnhem. De stichting Die Blide Incomst van Sinterniclaesz had ze in een brief aan burgemeester Marcouch aangekondigd. De verrassing was dan ook groot toen er zaterdag helemaal geen roetveegpieten waren.