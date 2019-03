Arnhemse Jihadist Yago R. wil weg uit Syrië en hij is niet de enige

1. Hoe raakt een doorsnee Arnhemse jongen in Syrië verzeild?

Yago is een ‘gewone’ Arnhemse jongen, zijn moeder is Nederlands, zijn vader heeft Indonesische roots. Hij kreeg verkering met een moslima en bekeerde zich tot de islam om met haar te kunnen trouwen. Zijn ouders accepteerden de stap.



De relatie ging over, maar Yago bleef moslim. Hij ging dagelijks naar een Marokkaanse moskee in zijn woonplaats, zegt hij in de Volkskrant. Voorzitter El Messaoudi van Al Fath, destijds de enige Marokkaanse moskee in Arnhem, zegt Yago niet te kennen en nooit over hem gehoord te hebben.



Door zijn geloof raakte Yago zijn oude vrienden kwijt en kwam in een identiteitscrisis terecht. Hij zag beelden over het kalifaat en dacht: daar accepteren ze me zoals ik ben. Eind 2014 is hij naar Syrië uitgereisd. Daar is hij getrouwd met de toen 15-jarige Britse Shamima Begum. Enkele weken geleden is zij bevallen van hun zoon. Waar moeder en kind nu zijn, is onduidelijk. Yago wil het liefst met hen naar Nederland komen, maar hij wordt gevangen gehouden door Koerdische strijders.