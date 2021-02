Arnhemse joden mochten geen geld lenen aan christenen en moesten een ‘kenteken’ dragen

Middelvin­gers en opgestoken duimen voor het strooiteam: ‘Ik zie steeds meer asfalt!’

13 februari Het was een zware winterweek voor het gladheidsbestrijdingsteam van de gemeente Arnhem, dat lof en kritiek oogstte. ,,Mensen vragen of we in hun straat komen strooien. Daar kan ik geen gehoor aan geven.”