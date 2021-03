Arnhemse jongeren bezwijken voor snel drugsgeld en dát wil Marcouch veranderen: ‘We moeten voor kinderen het pad naar de misdaad afsluiten’

Op een van de basisscholen die burgemeester Ahmed Marcouch in een Arnhemse achterstandswijk bezocht, stak een jongen zijn vinger op. ,,Burgemeester, wat maakt u op een dag?’’



Dat is de taal van de straat, besefte Marcouch direct. Een vraag die heel normaal klinkt in wijken waar je ook als kind snel geld ‘kan maken’ door even een pakketje met drugs weg te brengen. Maar, zegt Marcouch: ,,Het is geen normale vraag.”