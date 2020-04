Arnhemse juwelier Istanbul Center weer dupe van criminelen

Wilde achtervol­ging op ‘daders autobrand’ eindigt in Velpse sloot: twee mannen opgepakt

7:43 ARNHEM/VELP – Twee mogelijke brandstichters van een geparkeerde auto in Arnhem-Zuid zijn in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden in de Waterstraat in Velp. Dat gebeurde nadat de een achtervolging was geëindigd in een sloot.