Arnhemse kerk vol voor omstreden gebedsgenezer: ‘Niet ik, maar God geneest de mensen’

Kamerbewo­ner verjaagt gezin uit Spij­kerkwar­tier in Arnhem

7:15 ARNHEM - In Arnhem neemt het aantal panden waar kamers worden verhuurd zo hard toe dat de gemeente Arnhem er de rem op wil zetten. Zo moet worden voorkomen dat de leefbaarheid in wijken achteruit gaat en dat gezinnen of stellen het niet meer prettig vinden om er te wonen.