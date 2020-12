Arnhemse kerstmarkt slaat een jaartje over. In 2021 is er misschien wel een reuzenrad

Arnhemse transferia werken niet, automobi­list parkeert gewoon in of (gratis) dicht bij de stad

7:35 Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de gemeente Arnhem. Die studie werd gehouden omdat de gemeenteraad graag wil dat de transferia goed gebruikt worden. Minder auto's in de binnenstad is beter voor de luchtkwaliteit, is het idee. In allerlei plannen van de gemeente staat het streven naar meer van deze transferia beschreven.