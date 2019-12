‘Arnhemse kerstmarkt vraagt om uitbouwen succes’

Hij is lyrisch over de topdrukte van zondag, schat dat er minstens 100.000 mensen in het stadshart waren. Vooral in de Koningstraat, bij de Eusebiuskerk en in de 7Straatjes was het soms schuifelen geblazen.

,,Het was de beste kerstmarkt ooit, zo druk”, vindt Kraaijenbrink. Voor hem was Arnhem zelfs ‘even de grootste kerstmarkt van Nederland’. Even, omdat de populaire kerstmarkt in Dordrecht afgelast was. De aankondiging van code geel nekte daar de markt. De organisatie vreesde daar voor wegwaaiende marktkramen.

Volledig scherm Blaasorkest MP3 in kerstpakken verraste het publiek met een breed repertoire, met ‘Uptown Funk’ als swingend hoogtepunt. © Erik van 't Hullenaar

Altijd weer dat schamperen over 'braderie’

In Arnhem hadden de organisatoren het geluk dat het hondenweer van zaterdag uit bleef. ,,Na wat opstartproblemen liep het allemaal als een geoliede machine.” Kritiek was er ook, zoals ieder jaar. ,,Dan krijg je te horen dat mensen het meer op een braderie dan een kerstmarkt vinden lijken” , zegt Kraaijenbrink. Hij erkent volmondig: ,,Voor een echte kerstmarkt moet je naar Duitsland.” Maar de sfeer ligt er heel dicht tegenaan, vindt hij ook. ,,De Arnhemse kerstmarkt is bovendien een kerstmarkt voor mensen met een kleine beurs.” Daar zijn ook mensen bij die zich een reis naar Duitsland niet kunnen veroorloven', zo geeft hij aan. Hij raakt hem als hij dan van een vrouw hoort hoe ze van de zondagmiddag genoten heeft. ,,Dat doet me echt wat.”

Volledig scherm Arnhem 1512- Kerstmarkt Arnhem /207503 © Erik van 't Hullenaar