Arnhemse kids kijken met Máxima naar Kerst Muziekgala: ‘Gaan ze hun hele leven niet meer vergeten’

Of ze tussen hen in zit of enkele rijen verderop is niet bekend. Maar koningin Máxima en de zeventien kinderen van groep 7 van de Arnhemse Monchyschool zitten vandaag wel in één ruimte met elkaar. Samen kijken ze, in stadion Omnisport in Apeldoorn, naar de Grootste Schoolband van Nederland. Als slotstuk van het AVROTROS Kerst Muziekgala.