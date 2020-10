Arnhemse krijgt ongewenst bezoek: slang kruipt over de verwarming in haar huis

OM eist gevangenis­straf voor 25-jarige Arnhemmer die ongeluk veroorzaak­te onder invloed van softdrugs

16:58 ARNHEM/NIEUWEGEIN – Tegen een 25-jarige inwoner van Arnhem is donderdag in de rechtbank in Utrecht een half jaar gevangenisstraf geëist. De Arnhemmer heeft met zijn motorscooter onder invloed van softdrugs een ongeluk met een zwaargewonde veroorzaakt. Ook wil het OM dat de verdachte zijn rijbewijs een jaar kwijt is.