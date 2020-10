Arnhemse kunstenares Anook geeft elke dag een werk weg: ‘Ik was zo chagrijnig’

Haar evenementen en workshops kwamen stil te liggen. Dus dook ze fulltime haar atelier in. Zodra kunstenares Anook Cléonne tevreden is over haar werk, maakt ze er een foto van en plaatst ze die op haar sociale media.

De collages bestaan uit veel bloemen van allerlei soorten en kleuren. Op het A4-papier probeert de kunstenares haar werk een extra dimensie te geven, met een ruimtelijke compositie. ,,Als je ze ophangt, dan wordt het een soort 3D.”



Ook probeert ze in haar werk het licht centraal te stellen. Dat is volgens haar een metafoor voor de situatie waar we nu inzitten: ,,Het blijft in deze tijden moeilijk om op het licht te blijven focussen.”

Hoe werkt het precies?

,,Ik begin elke dag met een gedicht lezen. Dat doe ik al zo lang ik mijn atelier heb, om de transitie te maken van naar binnen en naar buiten gaan in mijn atelier. Dat gedicht zet ik om in een idee voor een werk, dus daar ga ik dan mee aan de slag. Mensen kunnen daarop reageren en daar maak ik dan een lijstje van. Als een kleine aanmoediging in deze tijd, een venstertje van kleur. Als ik het opstuur zit er een briefje bij, met wat ik doe enzo, en dan mogen mensen zelf bepalen wat ze dat waard is.”

Is er ook vraag naar?

,,Ja, kennelijk hebben we behoefte aan iets wat niet negatief is. Ik heb inmiddels al meer dan 200 kunstwerken de deur uit gedaan. Elke dag vind ik wel iemand om het aan kwijt te kunnen. Voor veel mensen is de drempel doorgaans te hoog. Ik probeer op deze manier nieuwe mensen bij kunst te betrekken en die drempel te verlagen. Zo heb ik de afgelopen tijd veel mensen blij gemaakt die zeiden dat dit hun allereerste kunstaankoop was.”

Hoe bent u op het idee gekomen?

,,Na de eerste week van de lockdown hoor ik mezelf met een schorre keel aan de telefoon. Dit ben ik kwijt, dat ben ik kwijt. Alle evenementen stopten. Ik werd er chagrijnig van en besloot te focussen op wat ik nog wel had: mijn atelier. Dus ik begon te tekenen en het eerste werk dat ik weggaf was aan iemand wier man was overleden. Die zei: ,,Ik heb geen man, maar jij hebt geen geld.” Toen doneerde ze. Ik had daar zo veel pret in dat ik het besloot door te zetten. Ik had ineens het gevoel dat ik een bijdrage kon leveren aan de oplossing.”

Hoe lang blijft het doorgaan?

,,Ik blijf doorgaan zolang de crisis duurt. Dus ik kan wel zeggen dat ik hoop dat het lang duurt, maar dat klopt niet helemaal. Zolang we op het nieuws horen hoeveel mensen er opgenomen worden in het ziekenhuis, ga ik door. Ik vermoed dat dat nog wel even is. Want nogmaals: mijn agenda is nog echt heel leeg.”

