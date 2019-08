Arnhemse loverboy krijgt zeven jaar cel voor jarenlange seksuele uitbuiting

VIDEO Scooterrij­der gewond door botsing in Arnhem, gips verspreid over de weg

16:43 ARNHEM - Een scooterrijder is vrijdagmiddag gewond geraakt door een botsing in Arnhem. De vrouw op de scooter kwam tegen 14.30 uur in botsing met een automobilist. Daardoor kwam ze ten val en liep ze verwondingen op aan haar been.