Arnhemse meisjes gevonden na urenlange vermissing

Operatie Stuwdam: team zoekt drugslabs in Arnhems buitenge­bied

17 december ARNHEM - Een groot team van dienders heeft donderdag deelgenomen aan een gerichte controle in het buitengebied van Arnhem. Politieagenten, boa's en de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) gingen op zoek naar hennepkwekerijen, drugslabs en drugsdumpingen. De actie vormde het startschot van project Stuwdam, dat als doel heeft om de ondermijnende criminaliteit in de regio de kop in te drukken.