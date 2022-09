Arnhemse ‘Merel’ blijkt intimiderende man die slachtoffers van afspraakjes afperst: 32 maanden ‘zitten’

‘Seksisme, discrimina­tie, minach­ting': artistieke leiding Sons­beek-ex­po vertrekt met slaande deuren

ARNHEM - De artistieke leiding van de expositie Sonsbeek 20-24 is met slaande deuren opgestapt. In een brief aan de Arnhemse gemeenteraad schrijft ze dat ze jarenlang is tegengewerkt en werk onder erbarmelijke omstandigheden moesten doen. Ook schrijven de curatoren dat ze te maken kregen met discriminatie en seksisme.

12:48