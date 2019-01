Arnhemse moeder misbruikte eigen kinderen voor kinderporno

,,Schokkend”, noemde de officier van justitie de zaak. ,,Er zit hier een moeder voor ons. Een moeder moet haar kinderen beschermen.” Omdat de zaak al wat ouder is vroeg ze de rechtbank vijftien maanden waarvan vijf maanden voorwaardelijk op te leggen plus reclasseringstoezicht.

Afgeperst

De vrouw vertelde de rechtbank dat ze in 2014, toen ze de foto’s maakte, werd afgeperst. Ze was mishandeld en verkracht, daar was een filmpje van gemaakt en daarmee werd ze gechanteerd. Uit angst had ze ermee ingestemd de foto’s te maken.

Ze ontkende dat ze seksuele handelingen bij haar kinderen had verricht. Dat lijkt op de foto’s wel zo, maar ze zegt dat ze de kinderen niet heeft aangeraakt. ,,Ik deed voor de foto maar net alsof.”

Jeuk

Verder benadrukte ze dat de kinderen er niets van hebben gemerkt. Ze sliepen. Op de vraag hoe het dan kan dat een van de kinderen op de afbeeldingen aan zichzelf zat, antwoordde ze dat het kind jeuk had en zich krabde. De officier van justitie gelooft er niets van. Niet dat de kinderen sliepen, niet dat de moeder ze niet heeft aangeraakt. Ze hoopt dat het klopt wat de moeder zegt over dat de kinderen zich niets herinneren. Maar ze vreest anders.

De zaak kwam aan het rollen toen er vanuit Duitsland een verzoek om rechtshulp kwam. Ze werd daar verdacht van oplichting. Op haar in beslag genomen telefoon werden vervolgens de naaktfoto’s van de kinderen aangetroffen.

Verliefd

De vrouw vertelde in haar verhoor en op zitting opnieuw over een man in Turkije die ze via Facebook had ontmoet. Ze was verliefd geworden en met de belofte dat hij met haar zou trouwen naar hem afgereisd. Maar vervolgens zou ze door hem ernstig zijn mishandeld en verkracht.

Waarom is ze niet naar de politie gegaan? De vrouw beantwoordde de vraag van de rechtbank met de opmerking dat ze doodsbang was. Ze was zo bedreigd dat ze niet meer goed wist wat ze deed.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Een psycholoog die de verdachte onderzocht, verklaarde haar verminderd toerekeningsvatbaar vanwege de afpersing. De officier van justitie reageerde dat er geen enkel bewijs is dat de vrouw werd afgeperst. Onderzoek naar de vermeende afperser heeft niets opgeleverd. Bedreigingen stopten op een gegeven moment gewoon.

De raadsman vindt het wel aannemelijk. Hij verzocht de rechtbank het bij een voorwaardelijke gevangenisstraf te houden. ,,Als ze moet zitten dan stort dat gezin in elkaar.”