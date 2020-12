Arnhemse moeder Syriëganger eist actie voor haar zoon: ‘Kans is groot dat hij wordt gemarteld’

Donderdag diende in Den Haag een kort geding van de moeder tegen het ministerie. De zoon vertrok in 2013 uit Nederland.



Daarna kreeg de familie nog bericht van het Rode Kruis dat hij door het Assad-regime gevangen was genomen op verdenking van spionage en het onderhouden van contacten met Nederlandse terroristen.



De moeder tast echter in het duister over het precieze lot van haar zoon. Iemand heeft haar wel verteld dat hij verblijft in de beruchte gevangenis Saydnaya in Syrië, waar mensenrechtenschendingen dagelijkse kost zijn.