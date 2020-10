Arnhemse Mondmaskerfabriek mag eindelijk mondkapjes gaan leveren aan overheid: ‘Superfijn dat het is gelukt’

Autodief gepakt wilde achtervol­ging over A12 en A50: politie vindt ‘slim’ apparaatje

11:34 Een 49-jarige Apeldoorner is dinsdag na een wilde achtervolging door de politie opgepakt. Hij reed in een gestolen Fiat 500 en sloeg vanaf de A50 op de vlucht. Tijdens de arrestatie bleek hoe de man de auto had gestolen, zónder dat hij daar een sleutel voor nodig had.