Video Arnhemse Maria treurt bij de gesneuvel­de meditatie­boom Warnsborn: ‘Ik hield van dit bos’

20 december ARNHEM - Maria van der Burght is in treurnis over de kap van haar geliefde bos op landgoed Warnsborn vlak bij haar huis aan de Karmelitessenlaan in Arnhem. Ze strijkt met haar hand over de enorme stam op een stapel gekapt hout. ,,Ik noemde hem de vaderboom. Hij stond in het midden van andere bomen, zorgde voor evenwicht in het bos.”