Arnhemse moskee krijgt poederbrief

Karel van Gelre grootste Gelderlan­der Aller Tijden

16:18 ARNHEM - Hertog Karel van Gelre is gekozen tot Grootste Gelderlander Aller Tijden. De zestiende-eeuwse leider van het Hertogdom Gelre versloeg in de finale de eerste vrouwelijke minister Marga Klompé. Op 3 en 4 eindigden de verzetshelden Tante Riek uit Winterswijk en pater Titus Brandsma. Dat gebeurde tijdens een verkiezingsbijeenkomst in het Gelders Huis der Provincie in Arnhem.