Arnhemse moskeeën maken zich zorgen over veiligheid

Directe aanleiding voor het statement van Moskee al Fath, ICC Nour Al Houda, Ayasofyaen Bosnische Moskee was de terroristische aanslag in een moskee in Christchurch in Nieuw Zeeland, waarbij vijftig mensen de dood vonden. De besturen zijn in ‘diepe rouw en intens verdrietig’ na de gebeurtenissen van vrijdag.



Tegelijk maken de vier zich zorgen over de veiligheid van hun gebedshuizen en de moslimgemeenschap. ‘Helaas moeten wij constateren dat moskeeën en moslims steeds vaker doelwit zijn geworden van vijandelijkheden en geweld', schrijven ze in een gezamenlijke verklaring. Ze noemen de aanslag in Christchurch een aanslag op alle moslims.

Anti-islamgeweld

Quote Daarom roepen wij de overheid op om er alles aan te doen om haar verantwoor­de­lijk­heid te nemen door maatrege­len te treffen om de veiligheid van haar islamiti­sche burgers te waarborgen. Verklaring vier Arnhemse moskeeën De besturen zien een toename van geweld en agressie tegen geloofsgenoten, maar constateren dat ze te weinig gehoord worden. ‘We zien dat anti-islamgeweld door overheidsfunctionarissen plichtmatig wordt veroordeeld maar dat actief beleid echter uitblijft. Daarom roepen wij de overheid op om er alles aan te doen om haar verantwoordelijkheid te nemen door maatregelen te treffen om de veiligheid van haar islamitische burgers te waarborgen. De eerste aanzet is al gedaan door onze burgemeester om met ons aan tafel te komen om de veiligheid van onze moskeeën te bespreken', aldus de verklaring.

De vier besturen doelen met die laatste opmerking op de toezegging van burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem. Hij was aanwezig bij het vrijdaggebed in de Türkiyem moskee in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Daar riep hij net als de imam en de bestuursvoorzitter van de moskee op tot kalmte. Ondanks dat er volgens Marcouch geen sprake is van een concrete dreiging, vindt hij het goed om met de moskeebesturen in Arnhem in gesprek te gaan over veiligheid.