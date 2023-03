Arnhemse nieuwkomers krijgen een pluim: ‘Ze hebben nooit de moed opgegeven’

indebuurt.nl Aranka heropent ijssalon Gusto in Arnhem: 'Ik kijk uit naar veel blije gezichten'

Het was jarenlang de droom van Aranka Mullink (33) om een eigen horecaonderneming te hebben. Trots vertelt de Arnhemmer dat zij per 1 maart 2023 de nieuwe eigenaar is van Gelataria Gusto in winkelcentrum Schuytgraaf. “Het is eindelijk zover!”