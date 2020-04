Arnhemse ondernemer helpt pijn te verzachten bij horeca met gratis bestelsite: ‘Wij willen helpen te overleven’

Voor chefkok/eigenaar Mike Cornelissen van één sterrenrestaurant Rijnzicht in Doornenburg is de gratis bestelwebsite voor horeca-ondernemers een geschenk uit de hemel. ,,Ik vind het supertof dat een ondernemer die hier ook vandaan komt ons op deze manier steunt. Ik kan me nu helemaal richten op het bereiden van de maaltijden. De administratieve rompslomp van bestellingen noteren en bonnetjes bewaren valt nu dankzij dit bestelsysteem weg.”

Heel makkelijk

Dat vindt ook Karlijn Beekmans, eigenaar Hotel Bar Karel in Arnhem. ,,Vanaf onze eigen website kom je zo op Hungggry en vul je heel makkelijk in wat je wilt bestellen. Voor mij is het fijn omdat klanten tijdens het bestellen direct met Ideal afrekenen. Het is weleens voorgekomen dat iemand telefonisch of via whatsapp een quiche, focaccia of taart bestelt en het niet komt ophalen. Dat is vervelend.”