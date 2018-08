Arnhemse ondernemers willen camera's tegen wietplantages op bedrijventerrein

Dat stelt Niels Bruil, voorzitter van de Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen in een reactie op de ontdekking van een wietkwekerij in een brandend pand op de hoek van de Westervoortsedijk en de Badhuisstraat afgelopen maandag. ,,Wij zijn ervan overtuigd dat het een afschrikkend effect heeft als we zicht krijgen op verdachte bewegingen in de avonduren en in de nacht.''