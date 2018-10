Arnhemse ontketent actie op sociale media: hart voor betrokkenen spoordrama

ARNHEM - ,,Ik wil iets doen." Dat was de eerste reactie van Daisy Kuipers uit Arnhem toen het nieuws over het spoordrama in Oss ook haar in de loop van donderdag 20 september bereikte.

De volgende dag al was ze in de lucht met de hashtag #onshartisbijjullie, een steunbetuiging op sociale media. In eerste instantie bedoeld voor mensen die, net als zijzelf, werkzaam zijn in de kinderopvang. ,,Maar iedereen kan meedoen. Hoe meer mensen hun hart laten spreken, hoe beter."

Bij het spoordrama in Oss kwam een op hol geslagen Stint in botsing met een trein. In de elektrisch aangedreven bakfiets, bestuurd door een leidster van een kinderopvang, zaten vijf kinderen. Vier van hen kwamen om het leven. Het vijfde kind en de leidster raakten ernstig gewond.

,,Een verschrikkelijk drama", zegt Kuipers. ,,Iedereen in de kinderopvang besefte meteen: dit had mij ook kunnen overkomen. Ik had ook die leidster kunnen zijn."

De 42-jarige Arnhemse had komende maandag graag, met haar collega's uit de branche, de speciale herdenkingsbijeenkomst in Oss bijgewoond. ,,Omdat we ons zo betrokken voelen. Maar ik snap heel goed dat we daar niet met honderden of duizenden naartoe kunnen."

