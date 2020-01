Arnhemse ontsnapte aan bosbranden in Australië: ‘Binnen drie kwartier alles gepakt’

,,Ik kreeg een waarschuwingsbericht dat we zo snel mogelijk ons huis moesten verlaten. Ik heb alles ingepakt wat nodig was, de kinderen (3 weken en 1 jaar) en mijn schoonmoeder in de auto gezet en was binnen drie kwartier weg.”



Braakman woont sinds vijf jaar in Australië. Op Kangaroo Island had ze al eerder bosbranden meegemaakt, maar nog nooit zo heftig.



,,Vanaf september zijn ze al aan het blussen. Het leek steeds goed te gaan.” De branden rondom de aardappelkwekerij begonnen rond 20 december. Die waren volgens Braakman redelijk goed onder controle te houden en werden zelfs geblust. Tot de wind vorige week draaide.