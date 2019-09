Arnhemse ontwerper Irving Forster opnieuw op Paris Fashion Week

KNVB-beker/Update DUNO strandt op de drempel van KNVB-be­ker en loopt thuisduel tegen Willem II mis

25 september OOSTERBEEK - Voor hoofdklasser DUNO komt er geen wedstrijd in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi tegen Willem II. In Oosterbeek was woensdagavond in de laatste kwalificatieronde derdedivisionist Quick uit Den Haag een maatje te groot: 2-3.