Arnhemse opa (68) die wordt gezien als hoofd hennepbende was ‘bijna dag en nacht bezig met criminaliteit’

Al jaren kwetteren vinkjes en kanaries erop los in tuin van Aartje (83) en Henk (84); maar toen waren ze plots gestolen

9 september ARNHEM - ,,Normaal gesproken als m'n oma ‘s ochtends de tuin in loopt, zingen en fluiten de kanaries en vinkjes er op los. Nu was het stil.” De volière van oma Aartje (83) en opa Henk Lentjes (84) in Schaarsbergen is woensdagochtend opeens helemaal leeg. ,,En ik weet zeker dat het geen vos was.”