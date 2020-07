Arnhemse Oud-bondscoach Nigeria wil naam als matchfixer gezuiverd zien: ‘Ik een wedstrijd verkopen? Klinkklare onzin’

Robert overleed in Wageningse instelling: ‘Als er maar één iemand anders had gereageerd die avond...’

26 juli Robert Dönnges kwam op tragische wijze om het leven in een instelling voor begeleid wonen in Wageningen. Hij had niet veel: een tablet, een bal en een skateboard. Zijn ouders doen voor het eerst hun verhaal. Hij was te lief voor het leven, zeggen ze. Dat werd hem misschien wel fataal.