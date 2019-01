Arnhemse panterwelpen groeien als kool en leven zich uit op slagerstouw

De moeder van de twee Arnhemse jongen is de enige vertegenwoordiger van haar bloedlijn in de populatie en ook de vader heeft eerder nog maar drie andere jongen verwekt, aldus de dierentuin. ‘Met het oog op de toekomst van de Europese dierentuinpopulatie is het belangrijk dat de genetische variatie zo groot mogelijk is.’

De vader van de tweeling is in de zomer van 2008 geboren in de Arnhemse dierentuin. De moeder zag in augustus 2009 het licht in het toenmalige Dierenpark Emmen.