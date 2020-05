Arnhemse pedo-activist verjaagt bedreiger met mes op logeeradres

Klemgereden

Onbreekbaar glas

Na eerdere rellen en demonstraties rond de woning, waarbij onder meer stenen door de ruit vlogen, was het huis van de oud-voorzitter van pedofielevereniging Martijn goed beveiligd. Zo bestonden de ruiten uit onbreekbaar glas. Toch slaagde de man erin om binnen te komen. „De achterdeur was niet op slot, dat was dom”, zegt de bewoner, die vreselijk geschrokken is van het gebeurde. „De indringer kwam schreeuwend de trap op. Hij riep dat hij ons ging vermoorden. Juist toen hij bij mij in de slaapkamer stond, opende Norbert zijn slaapkamerdeur en sloeg hem het mes uit handen.” U. zegt de indringer de afgelopen week al eerder te hebben gezien. „Toen zat hij ’s avonds bij mij op de schutting en zei dat hij wilde praten.”

Kinderkamer en seksspullen

De pedo-activist uit Hengelo wijt het gebeurde ‘aan gekleurde berichtgeving in de media’ over zijn 32-jarige vriend, die in februari van dit jaar werd aangehouden nadat bij hem thuis een kinderkamer en seksspullen zijn gevonden. Vorige maand werd zijn voorarrest met drie maanden verlengd.



In januari werden twee arrestaties verricht in het kader van politie-onderzoek naar pedofielenvereniging Martijn. In de flatwoning van De J. in de wijk Presikhaaf in Arnhem werd toen huiszoeking gedaan, maar de bewoner werd niet aangehouden. Hij vertrok direct daarna uit Arnhem omdat hij zich bedreigd voelde.