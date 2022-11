Arnhemse PennyLeen komt zwarte periode in haar leven te boven: ‘Het is dankzij mijn stevige auto dat ik er nog ben’

,,Epiphany betekent openbaring, en dat is meteen de strekking van het verhaal”, begint de van oorsprong Deventerse PennyLeen haar verhaal.



,,In het liedje, dat uit twee delen bestaat, zing ik precies wat mij overkomen is. In het eerste deel ben ik mezelf kwijt.



Dan komt halverwege de openbaring, en in het tweede deel heb ik mijzelf weer teruggevonden. Vlak voor die openbaring lag ik op de grond in het ravijn te roepen om hulp, daarna werd ik opgetild en vielen alle puzzelstukjes op hun plaats.”