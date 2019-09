Arnhemse pionier die woning van gas af haalt, krijgt steuntje in de rug

ARNHEM - Huiseigenaren in Arnhem die nu al hun woning van het aardgas willen halen en een alternatieve warmtebron kiezen, krijgen van de gemeente een steuntje in de rug.

Zij maken aanspraak op een bijdrage van maximaal 600 euro per huishouden, waarmee zij de kosten voor het dichtdraaien van de gaskraan kunnen betalen. Voor hooguit enkele tientallen Arnhemmers is deze optie weggelegd, want in totaal is voor deze regeling 33.000 euro beschikbaar.

Voortouw in energietransitie

De gemeente wil met de regeling vooral de pioniers aanmoedigen die het voortouw nemen in de energietransitie. Over dertig jaar wil Arnhem alle woningen van het aardgas af hebben en moeten deze hun warmte betrekken van alternatieve energiebronnen.



Die aanpak vloeit voort uit de landelijke klimaataanpak, waarmee wordt beoogd de uitstoot van CO2 door het gebruik vanfossiele brandstoffen terug te dringen.



In Arnhem zijn al particulieren die hun woning niet meer op aardgas verwarmen, maar die voor alternatieven zoals een warmtepomp hebben gekozen. Door een aanzienlijk deel te vergoeden van de kosten die de netbeheerder in rekening brengt voor het afsluiten van de gaskraan wil de gemeente meer van dergelijke voortrekkers genereren.

Ambassadeur