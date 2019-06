Arnhemse politici verlangen in bestuurlijke crisistijd naar coalitie ‘die elkaar wat gunt’

ARNHEM - Krijgt Arnhem een regenboogcoalitie waar iedereen elkaar wat gunt of blijven we steken in oud zeer? Met het debat over de politieke crisis op woensdag in zicht zijn er al partijen die ideeën hebben over de nieuwe coalitie die er zou moeten komen na de breuk van GroenLinks en PvdA met D66 en VVD.