Arnhemse politicus: ‘Lieve God, wil je alle SGP’ers een ziekte geven?’

Euforie in Arnhem: Vitesse gaat naar De Kuip

3 maart ARNHEM - Hangend en wurgend, overmand door zenuwen en licht vertwijfeld, maar uiteindelijk compleet in euforie. Vitesse is nog één stap verwijderd van het heldendom. De Kuip moet het glorieuze slotstuk worden van de bekercampagne in het surrealistische voetbalseizoen 2020-2021. De Arnhemse club gaat naar de finale. Vanaf nu staat in de Gelderse hoofdstad alles in het teken van de ‘Dennenappel’.