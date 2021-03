Arnhemse politicus stopt na doodswens aan adres SGP’ers

ARNHEM - Fractievolger Peter Verdijk van Arnhem Centraal stopt per direct met al zijn politieke activiteiten. Aanleiding is een bericht waarin hij SGP’ers een ziekte en langzame dood toewenste.

Peter Verdijk plaatste half februari een bericht op zijn Facebook-pagina naar aanleiding van het standpunt van de SGP over het afschaffen van het homohuwelijk. Verontwaardigd over die gedachte schreef Verdijk: ‘Lieve God, wil je alle SGP’ers een ziekte geven waardoor ze uiterst pijnlijk en zonder uitzicht op genezing heel langzaam uitsterven?’

Excuus

De Arnhemse politicus verwijderde het bericht na enkele uren weer van het internet. Hij bood destijds zijn excuus aan, ook aan de SGP, maar het bericht dook de afgelopen dagen weer op. Dat leverde volgens de politieke partij Arnhem Centraal heftige reacties op.

Arnhem Centraal, onder leiding van Lea Manders, schrijft maandag in een verklaring dat Verdijk zich ‘onvoldoende bewust (was, red.) van de mogelijke gevolgen van een dergelijke daad’. Het besluit om per direct te vertrekken is volgens de partij in gezamenlijkheid besloten.

Verdijk schreef het bericht volgens de partij in ‘politieke onervarenheid’. Arnhem Centraal betreurt het dat de fractievolger mensen heeft beledigd en gekwetst.

‘Leerproces’

Afgelopen zaterdag stelde Lea Manders nog dat het in het verleden aangeboden excuus voldoende was voor haar. ,,Daarmee is voor ons de kous af. We zijn blij met Peter en hij blijft ook voor ons actief. Het is ook een leerproces, zeker als je net in de politiek begint is niet iedereen zich er van bewust dat er erg op je wordt gelet. De ruimte voor privé-meningen op sociale media wordt dan een stuk kleiner.”

Volgens Manders was het geen toeval dat het bericht over de doodswens aan het adres van de leden van de Staatkundig Gereformeerde Partij na enkele weken weer opdook. In Arnhem wordt namelijk over coalitiedeelname gesproken na de recente breuk in de gemeenteraad.

