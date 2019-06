Arnhemse politie pakt Amsterdammer op die 10.000 euro en gestolen bankpassen op zak had

‘Beste gebouw’ Gelders Huis wint ook Arnhemse Willem Diehlprijs 2019

21:20 ARNHEM - Het was in 2018 al het beste gebouw van Nederland en donderdagavond won het Gelders Huis aan de Markt in Arnhem op de Nacht van de Architectuur bij High Park de Willem Diehlprijs 2019, voor de de beste restauratie en transformatie van de afgelopen twee jaar in Arnhem. Bij de internetstemming was project De Boulevard het populairst; dat kreeg de publieksprijs.