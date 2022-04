Arnhemse politie pakt Duitsers op die in eigen land werden gezocht vanwege poging tot moord

De politie in Duitsland verdenkt de mannen ervan dat ze op 26 januari 2021 in Hamburg betrokken waren bij een mishandeling. Het slachtoffer ervan kon zichzelf bevrijden, maar liep ernstig hoofdletsel op. Twee aanvallers gingen hem te lijf met stokken en boksbeugels, een derde stond op de uitkijk. Dat zou de 36-jarige zijn geweest.

De aanhouding, door het zogenoemde Fugitive Active Search Team (FASTNL) van de Landelijke Eenheid, gebeurde naar aanleiding van een internationaal arrestatiebevel, uitgeschreven op verzoek van de Duitse officier van justitie. FASTNL is een team van de Landelijke Recherche en spoort onder andere voortvluchtigen op en werkt nauw samen met buitenlandse eenheden.

De Hamburgers werden tegelijkertijd aangehouden. Ze waren in Arnhem voor hun werk. Ze zitten momenteel vast in Nederland, in afwachting van hun uitlevering.