Arnhemse politie zoekt ‘bandenprikker’ die het heeft gemunt op Volvo’s

Free Your Mind zet heaters van formaat ‘bestelbus­je’ in tegen kou bij De Melkfa­briek

12:21 ARNHEM - De organisatie van de wintereditie van Free Your Mind, vandaag en morgen in de oude Cobercomelkfabriek in Arnhem, neemt maatregelen tegen het gure weer dat wordt voorspeld. Zo komen in de grote zaal heaters te staan die het formaat hebben van een bestelbusje, zegt organisatielid Noah van Putten.