Arnhemse politiek nu ook akkoord: asielzoekerscentrum blijft nog eens vier jaar in Elden

Ondanks kritiek uit de buurt: azc in Elden blijft vier jaar langer open

30 oktober ARNHEM - Het AZC in Elden blijft vier jaar langer open. De gemeente Arnhem heeft het contract met het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers verlengd tot april 2025. Dat besluit is vrijdag in een brief aan buurtbewoners meegedeeld.