Arnhemse politiek vraagt om ‘blijde inkomst Sint’ zonder Zwarte Piet

Voorzitter Bram van der Worp van de Stichting Die Blide Incomst van Sinterniclaesz kondigt aan dat hij de brief met zijn bestuur wil bespreken. Hij vindt dat het comité vorig jaar de critici een heel eind tegemoet gekomen is. ,,We hebben toen een bonte stoet gehad.”



Zwarte Pieten zaten daar ook nog bij. Veel vrijwilligers lieten tijdens de optocht weten dat er voor hen geen lol meer aan zou zijn zonder Zwarte Piet. Een aantal gaf zelfs aan dan niet meer mee te zullen doen. ,,Die mensen zijn er nog steeds”, stelt Van der Worp.



Vorig jaar had de intocht van de Sint in Arnhem een uitsluitend feestelijk karakter. Incidenten bleven uit. Niemand onder de duizenden belangstellenden bekommerde zich tijdens om de vraag of de Pieten er nu zo zwart als roet uit zagen, getooid waren met roetvegen of variaties daarop.