Arnhemse privacy-voorvechter strijdt nu tegen de NS: ‘Reiziger wordt onder druk gezet’

‘Reiziger wordt onder druk gezet’

In de rechtbank in Arnhem zette Jonker dinsdagmorgen uiteen dat op elke kaart unieke nummers staan. Hierdoor kunnen de kaart en de kaarthouder worden gevolgd.



Via de betalingen met de pas wordt elke keer dat iemand in- of uitcheckt het tijdstip en de locatie van de kaart geregistreerd. Dat beschouwt Jonker niet als anoniem.



,,Als je die gegevens naast andere persoonsgegevens legt, is een patroon te herkennen en is het te herleiden naar een persoon.” Jonker wil dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) optreedt tegen de NS, omdat reizen met een anonieme ov-chipkaart niet volledig anoniem zou zijn.



Daarnaast vindt Jonker dat de NS reizigers discrimineert die anoniem willen blijven, omdat het met een anonieme kaart niet mogelijk is een voordeelurenabonnement af te sluiten. ,,Zo worden reizigers onder druk gezet hun privacy af te staan.”