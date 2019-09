Arnhemse privacyvoorvechter verliest rechtszaken: aan OV-chipkaart wordt niet getornd

ARNHEM - De afvalbakken in Arnhem kunnen dicht blijven en ook aan de OV-chipkaart hoeft niets te veranderen. De Arnhemse privacyvoorvechter Michiel Jonker heeft zijn rechtszaken tegen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verloren. In beide zaken oordeelt de rechtbank in Arnhem dat Jonkers beroep ongegrond is.

Dit betekent dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet verplicht wordt om te handhaven tegen vervoersmaatschappij NS en de gemeente Arnhem. Jonker vindt dat beide organisaties teveel privacygevoelige informatie van mensen vragen, en dat de AP daar tegen moet optreden.

Adresgebonden afvalpasje

Arnhem werkt voor restafval met ondergrondse containers, die alleen geopend kunnen worden met een adresgebonden afvalpasje. Met die pasjes slaat de gemeente Arnhem korte tijd informatie van Arnhemmers op. OV-chipkaarten registreren het reispatroon van klanten.



Van beide zaken is Jonker niet gediend. De AP is echter van mening dat de gegevensverwerking van de gemeente Arnhem en de NS gerechtvaardigd is. Daar geeft de rechtbank de Autoriteit nu gelijk in.

Quote Ik wist dat de Nederland­se rechts­staat niet optimaal functio­neert, dus ik had hier een beetje rekening mee gehouden Michiel Jonker, privacyvoorvechter

De NS heeft volgens de rechter ‘voldoende gemotiveerd waarom het verwerken van reisgegevens noodzakelijk is voor de controle of de voorwaarden worden nageleefd’. Over de afvalcontainers in de gemeente Arnhem zegt de rechtbank dat de gemeente Arnhem goed heeft kunnen uitleggen ,,dat de inbreuk voor betrokkenen in verhouding is met het doel van de verwerking, namelijk het voorkomen van misbruik.”

Teleurgesteld