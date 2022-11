Arnhemse raad komt met dringende oproep: ‘Behoud het hertenkamp in Park Sonsbeek’

Al 6000 handteke­nin­gen voor behoud hertenkamp in Sonsbeek

ARNHEM - De handtekeningenactie voor het behoud van het hertenkamp in Park Sonsbeek is in korte tijd al meer dan zesduizend keer ondertekend. De actie is een initiatief van Arnhemmer Dick Helders. Hij hoopt met de petitie een plek met een lange historie in het stadspark te kunnen behouden.

2 november