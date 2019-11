Arnhemse realityster Michella Kox woest om stoppen Temptation Island: ‘Wat bezielt Peter van der Vorst?’

videoARNHEM - De Arnhemse realityster Michella Kox is woedend om het besluit van RTL om voorlopig te stoppen met realityprogramma's als Temptation Island . RTL haalt het programma van de buis, omdat er eerder in De Villa grensoverschrijdend gedrag uit werd gezonden .

Vanwege de ‘ernstige misstanden’ in dat laatste programma haalt RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst alle programma's in het genre ‘guilty pleasure reality-tv’ voorlopig van de buis. Dat gebeurt totdat precies duidelijk is op welke manier programma's in dit genre tot stand komen.

Woedend

Kox, die bekend werd van reality-programma's als Echte meisjes in de jungle en Dames in de dop, is woedend om dit besluit. In een openbare video die ze op Facebook heeft gedeeld roept ze op om in protest te gaan en richt ze zich tot Peter van der Vorst. ,,Wat bezielt die man? Hoe kunt u ons Nederland dit aandoen? We moeten protesteren. Dat doen ze tegenwoordig voor alles. Dus wij moeten dit ook doen”, tiert ze in de video.



Haar tirade gaat door. Ook de ophef over het grensoverschrijdend gedrag in De Villa, waarbij een man zich ‘s nachts aan een vrouw opdrong, begrijpt ze niet. ,,Als je je opgeeft voor zo'n programma, verwacht dan niet dat dit niet kan gebeuren. Als je gaat lopen zuipen, gebeuren die dingen.”

In een telefonische reactie aan deze krant laat de Arnhemse ook nog weten dat De Villa in haar ogen niet met Temptation Island te vergelijken is. ,,In De Villa zijn mensen puur op zoek naar de liefde, in Temptation Island zijn ze de liefde aan het testen. Het is gewoon heel wat anders. Ik snap het totaal niet en ben het er helemaal niet mee eens dat het stopt.” Of ze ook daadwerkelijk een petitie gaat starten, wilde zij niet zeggen.

Grootste fan

Kox stond de afgelopen jaren bekend als enorme fan van Temptation Island. Elk jaar achterhaalde zij informatie over deelnemers van het programma en lekte ze die uit. Om die reden kreeg ze vorig jaar in het napraatprogramma Temptation Talk een eigen rubriek, waarin ze de laatste roddels besprak.



‘RTL is dood', eindigt ze haar vlog. ,,Mijn leven is hier momenteel door gesloopt.”