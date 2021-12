Arnhemse restaurants gooien het roer om: ‘Lunchen is het nieuwe dineren’

Neem De Watermolen in Velp, dit jaar bekroond met een Bib Gourmand. De zaak is nu zeven dagen per week geopend voor de lunch. ,,We zitten niet dagelijks vol, dat moet groeien”, zegt Lisanne Kluit, eigenaar van De Watermolen. ,,In het weekeinde komen gasten wel eerder, van maandag tot en met vrijdag is dat een ander verhaal. In deze regio nemen mensen niet zo snel een middagje vrij om uitgebreid te lunchen. In het westen en in Brabant is veel meer sprake van een lunchcultuur.”