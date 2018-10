Arnhemse Roos Meerman niet naar finale van tv-programma ‘De Toekomstbouwers’

Meerman presenteerde in de uitzending van dinsdagavond haar idee aan de jury: de KozieMe en KozieWe, een kussen en wandobject dat met geluiden reageert op aanraking. Het ontwerp is bedoeld voor mensen met dementie.



De Arnhemse moest het in de eerste aflevering van ‘De Toekomstbouwers’ opnemen tegen de 31-jarige Pim van Baarsen, die met ontwerpstudio Super Local oplossingen bedenkt voor sociale en culturele problemen, met name in ontwikkelingslanden.



Het was een ‘close call’. ,,De helft van de kijkers gaat het met ons eens zijn, de andere helft niet”, aldus de jury. ,,Ik vond het een eer om genomineerd te zijn. Het is jammer dat ik niet door ben, maar ik gun het Pim natuurlijk van harte", aldus Meerman.